Индия и Азербайджан - крупнейшие покупатели израильского оружия

Индия превращается в главного закупщика израильского вооружения. Как сообщает издание The Jerusalem Post, обе страны договорились сформировать рабочую группу, которая разработает 10-летний план сотрудничества для определения новых областей оборонного сотрудничества.

В течение последних нескольких лет Израиль поставлял Индии различные системы вооружения, ракеты и беспилотные летательные аппараты, что сделало Индию одним из крупнейших покупателей военной техники Израиля.

В отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира за 2020 год было отмечено, что экспорт оружия Израилем за последние четыре года был самым высоким за всю историю и составил три процента от общемирового объема. Еврейское государство оказалось восьмым по величине поставщиком оружия в мире.

Согласно отчету, в тройку крупнейших покупателей израильского оружия входят Индия (45% от общего объема), Азербайджан (17%) и Вьетнам (8,5%). Продажи оружия в Индию неизменно превышают 1 миллиард долларов в год.

В сентябре Индия приобрела четыре Heron MK II у Israel Aerospace Industries на сумму около 200 миллионов долларов в рамках планов страны по модернизации вооруженных сил на фоне продолжающихся пограничных конфликтов с Китаем. Индийские ВВС уже эксплуатируют более 180 БПЛА израильского производства.