В селах Молдовы вакцинация проходит прямо на улице фото
Власти Молдовы продолжают агитировать население в селах пройти вакцинацию, для этого даже подключились представители парламента, передает “Спутник Молдова”.
Представители министерства здравоохранения, Национального центра общественного здоровья, парламента страны и других учреждений в качестве волонтеров информируют граждан о необходимости иммунизации. К команде волонтеров присоединился спикер парламента Игорь Гросу и несколько депутатов от партии "Действие и солидарность".
Судя по опубликованным фотографиям, некоторым гражданам ставили прививку прямо на улице.