Нур Али, по национальности хазареец, исповедует шиизм. Его возлюбленная Назифа - этническая таджичка, исповедующая суннизм. В Афганистане, веками живущем по средневековым канонам чести, морали и нравственности, их союз был немыслим. Как известно, хазарейцы в Афганистане – это гонимое этническое меньшинство. Не говоря уже о том, что браки между суннитами и шиитами здесь никогда не приветствовались. Тем не менее, молодой паре удалось сохранить свою любовь. В этой истории много трагических страниц, включая конфликт с семьей, побег в Азербайджан, возвращение на родину и новое бегство - теперь уже от захвативших власть талибов...

Нур Али встретил Назифу в Кабульском университете и пытался с ней познакомиться. Но девушка, прекрасно знавшая, что хазареец и таджичка не могут быть вместе, отклоняла ухаживания кавалера.

Однако Нур Али не опустил руки и нашел оригинальный способ установить общение с Назифой – на протяжение нескольких лет он общался с ней в Фейсбуке, представляясь… девушкой.

Когда же, к концу учебы в университете, мужчина набрался смелости и раскрыл свою личность, Назифа поначалу была шокирована, но, тем не менее, продолжила общаться с молодым человеком и вскоре влюбилась в него.

Когда Нур Али попросил своих родителей засватать Назифу, семья девушки отказалась даже разговаривать хазарейцами. Мало того, отец Назифы обвинил дочь в том, что она опозорила весь род и теперь от стыда он не может выйти на улицу. И вот тут уже твердость характера проявила Назифа.

Она пригрозила отцу, что покончит с собой, если он лично не встретится с Нур Али. В конечном итоге, отец сдался. Встреча двух мужчин за закрытыми дверями продолжалась долгие часы, после чего отец девушки вышел к родне и объявил, что благословляет этот необычный брак.

Но счастье молодых людей длилось недолго. Родственникам отца Назифы удалось на семейном совете отговорить отца, после чего Нур Али и Назифа решили жениться тайно, за что чуть было не поплатились жизнью.