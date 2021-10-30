Трагическая любовь: побег Али с Назифой в Баку, преследование талибов, кровная месть… это - жизнь
Итальянское издание Basilicata рассказало о драматической истории любви журналиста из Афганистана Нур Али и девушки Назифы Рахмати.
Нур Али, по национальности хазареец, исповедует шиизм. Его возлюбленная Назифа - этническая таджичка, исповедующая суннизм. В Афганистане, веками живущем по средневековым канонам чести, морали и нравственности, их союз был немыслим. Как известно, хазарейцы в Афганистане – это гонимое этническое меньшинство. Не говоря уже о том, что браки между суннитами и шиитами здесь никогда не приветствовались. Тем не менее, молодой паре удалось сохранить свою любовь. В этой истории много трагических страниц, включая конфликт с семьей, побег в Азербайджан, возвращение на родину и новое бегство - теперь уже от захвативших власть талибов...
Нур Али встретил Назифу в Кабульском университете и пытался с ней познакомиться. Но девушка, прекрасно знавшая, что хазареец и таджичка не могут быть вместе, отклоняла ухаживания кавалера.
Однако Нур Али не опустил руки и нашел оригинальный способ установить общение с Назифой – на протяжение нескольких лет он общался с ней в Фейсбуке, представляясь… девушкой.
Когда же, к концу учебы в университете, мужчина набрался смелости и раскрыл свою личность, Назифа поначалу была шокирована, но, тем не менее, продолжила общаться с молодым человеком и вскоре влюбилась в него.
Когда Нур Али попросил своих родителей засватать Назифу, семья девушки отказалась даже разговаривать хазарейцами. Мало того, отец Назифы обвинил дочь в том, что она опозорила весь род и теперь от стыда он не может выйти на улицу. И вот тут уже твердость характера проявила Назифа.
Она пригрозила отцу, что покончит с собой, если он лично не встретится с Нур Али. В конечном итоге, отец сдался. Встреча двух мужчин за закрытыми дверями продолжалась долгие часы, после чего отец девушки вышел к родне и объявил, что благословляет этот необычный брак.
Но счастье молодых людей длилось недолго. Родственникам отца Назифы удалось на семейном совете отговорить отца, после чего Нур Али и Назифа решили жениться тайно, за что чуть было не поплатились жизнью.
Прознав о тайной свадьбе, братья и родственники Назифы решили убить молодоженов. В последний момент трагедию предотвратил отец девушки. В результате, врачам удалось спасти жизнь Нур Али, избитого братьями Назифы до полусмерти.
После чего Нур Али и Назифа решили бежать из Афганистана. Вначале они перебрались в Пакистан, откуда, по совету друзей, переехали в Азербайджан. Молодая пара провела в Баку почти два года. Несмотря на высшее образование и знание языков, найти подходящую работу Нур Али не смог и устроился рабочим на стройке. Жили тяжело, едва сводили концы с концами, зарабатываемых денег едва хватало на аренду комнаты и продукты. И все это время молодожены регулярно обращалась за помощью в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В Баку у них родилась девочка, которую супруги назвали Лалой. Понимая, что предоставить своему ребенку хоть какие-то перспективы хорошей жизни в Азербайджане они не смогут, Нур Али и Назифа приняли крайне рискованное решение - вернуться в Афганистан, где два года назад их чуть не убили.
Спустя несколько недель после их возвращения, произошло событие, шокировавшее весь мир - власть в Афганистане захватили талибы. Буквально, в последний момент Нур Али и Назифе удалось прорваться сквозь толпу беженцев в зону контроля французских миротворцев и каким-то чудом уговорить их об эвакуации. В столпотворении пострадала маленькая Лала, которой вывихнули руку.
Во Франции пара провела несколько месяцев, тщетно пытаясь получить статус беженцев. Но в конце концов, французские чиновники и Управление ООН по делам беженцев прониклись их трагической историей и помогли супругам уехать в Германию, где в настоящее время они живут в лагере беженцев и ждут своей участи.