Как долго антитела остаются в организме после перенесенного коронавируса?

В течение семи месяцев после болезни антитела остаются активными, а их уровень может даже расти. Об этом говорится в исследовании ученых Барселонского института глобального здоровья.

Специалисты наблюдали за 578 добровольцами, которые перенесли коронавирус в легкой форме или без симптомов. Все они были моложе 65 лет. У участников исследования брали пробы крови в течение семи месяцев после постановки диагноза и проверяли уровень и тип антител к 6 различным антигенам SARS-CoV-2, а также антитела к четырем известным ранее коронавирусам, вызывающим простуду.

В результате выяснилось, что количество антител не зависит от пола и возраста. После заражения иммунный ответ мощный, потом он начинает падать. Однако, как установили ученые, в какой-то момент наблюдается стабилизация, а в 75% случаев, которые не были повторным заражением, после этого уровень антител снова растет. Причины этого выяснить пока не удалось.