Эрдоган и Меркель встретились в Риме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита лидеров G20 встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает IHA.

Сообщается, что встреча длилась полчаса. В ней, помимо Эрдогана, с турецкой стороны приняли участие глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, министр финансов Лютфи Эльван, официальный представитель правящей партии Омер Челик и другие.

Ангела Меркель, в свою очередь, пришла на встречу с возможным будущим канцлером республики Олафом Шульцем.