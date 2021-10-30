Генсек ООН разочарован итогами саммита G20

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший саммит G20 не оправдал его ожиданий в плане борьбы с изменением климата. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Генсек оценил подтверждение лидеров “Большой двадцатки” приверженности к поиску решений, но посчитал их недостаточным. «Я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли», – написал Гутерриш.

Он также сообщил, что на климатическом саммите ООН в Глазго нужно подтвердить заявление стран об ограничении роста глобального потепления на уровне 1,5°С, а также реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей.