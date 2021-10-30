Илон Маск готов продать акции Tesla, чтобы накормить людей

Американский производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода, сообщает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Маска пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения "катастрофы". Как сообщил телеканал CNN, для спасения людей от голода нужно всего 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает почти 289 миллиардов долларов.

"Если Всемирная продовольственная программа может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги", – написал Маск в своем Twitter.