Эрдоган заявил, что увидел “позитивный подход” Байдена к продаже Турции F-16

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден продемонстрировал «позитивный подход» к продаже Турции истребителей F-16, передает NTV.

«Я увидел позитивный подход Байдена», - сказал Эрдоган репортерам.

Ранее в этом месяце он заявил, что Турция ведет переговоры с США о покупке истребителей F-16 вместо F-35.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден встретились на полях саммита G20 в Риме. Белый дом заявил, что Байден «подчеркнул свое желание поддерживать конструктивные отношения, расширять области сотрудничества и эффективно разрешать любые разногласия».