Китай назвал расследование США “политизированным” и призвал “прекратить нападения”
Официальный Пекин выступил с критикой проведенного в воскресенье расследования разведки США о происхождении вируса COVID-19, назвав его «политическим и ложным» и призвал Вашингтон «прекратить нападения» на Китай, передает Reuters.
Ответ министерства иностранных дел Китая последовал через несколько дней после того, как Управление национальной разведки США опубликовало полную версию результатов 90-дневного расследования, проведенного по приказу президента Джо Байдена.
В документе говорится, что спецслужбы не могут дать точный ответ на то, возник ли вирус в результате передачи от животного человеку или это была утечка из лаборатории. Также утверждается, что Пекин продолжает «препятствовать глобальному расследованию».
Согласно так называемой теории утечки вируса, он распространился из исследовательского центра в Ухане, где впервые было сообщено о заражении. Теория остается необоснованной, и Китай неоднократно ее отвергал.
В воскресенье, 31 октября, официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что Китай “категорически не согласен с первоначальными выводами, опубликованными в августовском отчете”.
“Независимо от того, сколько раз был опубликован этот отчет и сколько версий было сфабриковано, он был и остается полностью политизированным и ложным”, – сказал представитель китайского МИД.
Ван Вэньбинь отметил, что привлечение спецслужб для отслеживания происхождения вируса, является “неопровержимым доказательством политизации”, и призвал США «прекратить нападать на Китай и очернять его».
Напомним, что в августе нынешнего года президент США Джо Байден заявил, что Китай утаивает «важную информацию» о происхождении COVID-19, добавив, что официальные лица Пекина работали над недопуском к данным международных исследователей.