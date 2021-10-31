Китай назвал расследование США “политизированным” и призвал “прекратить нападения”

Официальный Пекин выступил с критикой проведенного в воскресенье расследования разведки США о происхождении вируса COVID-19, назвав его «политическим и ложным» и призвал Вашингтон «прекратить нападения» на Китай, передает Reuters.

Ответ министерства иностранных дел Китая последовал через несколько дней после того, как Управление национальной разведки США опубликовало полную версию результатов 90-дневного расследования, проведенного по приказу президента Джо Байдена.

В документе говорится, что спецслужбы не могут дать точный ответ на то, возник ли вирус в результате передачи от животного человеку или это была утечка из лаборатории. Также утверждается, что Пекин продолжает «препятствовать глобальному расследованию».

Согласно так называемой теории утечки вируса, он распространился из исследовательского центра в Ухане, где впервые было сообщено о заражении. Теория остается необоснованной, и Китай неоднократно ее отвергал.