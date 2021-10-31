Американский президент Джо Байден прибыл на саммит «Большой двадцатки» в Риме с «ядерным чемоданчиком», передают «Известия».

СМИ запечатлели на видео, как помощник американского лидера появился на мероприятии с кожаной сумкой, в котором находится «кнопка Судного дня».

Отметим, что в нем содержатся пусковые коды, президентская книга решений и действий на случай военных действий. За сохранность оборудования отвечают представители шести родов войск. Помощник с «ядерным чемоданчиком» должен сопровождать главу государства, где бы он ни находился.

Впервые чемодан попал в объективы фотокамер в 1963 году после Карибского кризиса. Отмечалось, что используя оборудование, США могут нанести удар по противнику в любой момент.