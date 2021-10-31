Дипломаты ЕС о нарушениях в ходе выборов в Грузии

Представительство Европейского Союза в Грузии совместно с главами миссий ЕС, аккредитованных в стране, опубликовали первый отчет по итогам второго тура выборов в местные органы власти, передает "Спутник Грузия".

Европейские дипломаты призвали все партии продолжить свое участие в избирательном процессе для достоверного и прозрачного процесса пересчета результатов голосования, а также беспристрастного рассмотрения жалоб и апелляций.

"Доверие общества в отношении справедливости выборов требует инклюзивного, достоверного и прозрачного процесса пересчета и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций. В этом отношении основная ответственность в предстоящие дни ложится на ЦИК и суды", – говорится в заявлении.