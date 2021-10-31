Дипломаты ЕС о нарушениях в ходе выборов в Грузии
Представительство Европейского Союза в Грузии совместно с главами миссий ЕС, аккредитованных в стране, опубликовали первый отчет по итогам второго тура выборов в местные органы власти, передает "Спутник Грузия".
Европейские дипломаты призвали все партии продолжить свое участие в избирательном процессе для достоверного и прозрачного процесса пересчета результатов голосования, а также беспристрастного рассмотрения жалоб и апелляций.
"Доверие общества в отношении справедливости выборов требует инклюзивного, достоверного и прозрачного процесса пересчета и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций. В этом отношении основная ответственность в предстоящие дни ложится на ЦИК и суды", – говорится в заявлении.
Европейские дипломаты согласились с оценкой международных наблюдателей, что выборы в целом были хорошо организованы, а избирательная кампания была конкурентной, хотя налицо были эскалация негативной риторики, постоянные обвинения в запугивании и давлении избирателей и резкий дисбаланс административных ресурсов, который давал преимущество правящей партии перед правительством.
"Несмотря на четкие оценки международных наблюдателей, после первого тура выборов не было предпринято никаких существенных шагов для устранения основных недостатков. Напротив, появились новые пробелы, особенно в злоупотреблении административным ресурсом и агрессивной риторике со стороны грузинских политических лидеров, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию", – отмечается в заявлении.
Оценивая второй тур выборов, Европейские дипломаты назвали его "упущенной возможностью". В ЕС также негативно отозвались о возможном отказе центрального правительства сотрудничать с местными органами власти, где большинство представляет оппозиция.
Отметим, что в минувшую субботу в Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. Практически везде, кроме муниципалитета Цаленджиха, во втором туре победили кандидаты в мэры от правящей партии.