В Мексике прогремел мощный взрыв

Один человек погиб, 15 пострадали при серии взрывов на газопроводе мексиканской государственной компании Pemex в штате Пуэбла, сообщает Reuters.

По первичным данным, взрывы произошли из-за попытки украсть газ, уточняет Reuters со ссылкой на пресс-конференцию правительства.

«К несчастью, один человек погиб и еще пятнадцать получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбле. С 2:30 были мобилизованы 1 396 сотрудников всех служб гражданской защиты», – заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Сообщается, что после информации об утечке газа в муниципалитете Сан-Пабло Хочимеуакан было эвакуировано около 2 тысяч человек в радиусе 1 км. После этого раздались три взрыва, разрушивших от 30 до 50 домов. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.