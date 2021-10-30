Лала Багирова, собкор 00:58

Если еще вчера кто-то, саркастически усмехаясь, говорил, что в обозримом будущем в Азербайджане «кина не будет», то сегодня поводов для мрачных прогнозов в сфере развития этого жанра стало меньше. Ненамного, конечно, но все же ситуация в кинопроизводстве несколько улучшилась. Известно, что затянувшийся кризис национального кино, начался который на заре 90-х, был связан с проблемами финансирования, плачевным состоянием государственной киностудии «Азербайджанфильм», отсутствием кинопроката в стране и, как исходное, вынужденным простоем в творчестве известных режиссеров, постепенной утечкой кадров и нежеланием молодого поколения работать в этой сфере. Но, невзирая ни на что, азербайджанские кинематографисты сумели смело заявить о себе и в новейшей истории страны. Киноленты тех лет, созданные такими известными мастерами кино, как Рустам Ибрагимбеков, Рамиз Фаталиев, Вагиф Мустафаев, Эльдар Кулиев, Расим Оджагов, Октай Миркасимов, Гусейн Мехтиев, Аяз Салаев, Явер Рзаев, не раз были удостоены высоких наград различных международных кинофестивалей. Москва, Мадрид, Стамбул, Монреаль, Карловы Вары, София, Одесса, Хьюстон, Рио-де-Жанейро, Оберхаузен – таков неполный фестивальный маршрут их лучших работ.

В последние годы все чаще стали радовать успехи в странах ближнего и дальнего зарубежья молодого поколения азербайджанских кинематографистов, о чем, мы, к сожалению, узнавали только по отдельным публикациям в столичной прессе, не имея возможности посмотреть снятые ими киноленты. Разумеется, это также было связано с отсутствием кинопроката в стране и злополучным кризисом. А тем временем год за годом росла дистанция, разделяющая нашего зрителя с лучшими работами отечественных кинематографистов, которую очень скоро заполнила визуальная продукция, мягко говоря, не лучшего качества. Однако «Государственная программа развития азербайджанского кино в 2008-2018 годах», утвержденная распоряжением президента Ильхама Алиева «О развитии киноискусства в Азербайджане» от 23 февраля 2007 года дала новый импульс развитию этого жанра в стране. Сегодня капитально ремонтируется здание и полностью обновлена материально-техническая база киностудии «Азербайджанфильм», снимаются фильмы, налаживается процесс производства копродукции, заключаются контракты с зарубежными компаниями, ремонтируются кинотеатры, часть которых, кстати, уже успешно функционирует. Вроде бы конвейер кинопроизводства в стране, пусть и не на полную мощность, но все же запущен, и есть надежда, что в недалеком будущем вниманию зрителей будут представлены образцы национального кино новой волны. Впрочем, не исключено, что радость предстоящего знакомства с новыми фильмами главной студии страны может быть омрачена последствиями многолетнего простоя в отечественной киноиндустрии. Дело в том, что за истекшие годы в стране целое поколение зрителей успело вырасти под влиянием заполонившего наши экраны визуального контента весьма сомнительного качества, больше напоминающего результат каких-то неизвестных жанру кино чудовищных мутаций. И, как это ни печально, вся эта, с позволения сказать, кинопродукция уже не первый год без стука врывается в наши дома посредством эфира, а также успешно тиражируется на экранах кинотеатров столицы, где каждый сеанс проходит при полном аншлаге. Удивляться этому, разумеется, не стоит по той простой причине, что фильмы эти создаются именно с расчетом на «кассовость» - главную составляющую успеха на кинорынке, чего, как говорится, еще никто не отменял.

Но весь вопрос в том, что таким образом они формируют, точнее, уже сформировали определенный стереотип мышления у молодого поколения зрителей, навязав им совершенно иную систему ценностей, искаженное понимание сути художественного кино. Именно по этой причине сказать, удастся ли при нынешнем демографическом фоне столицы привлечь внимание зрительской аудитории, воспитанной на этой продукции, работами профессиональных кинематографистов, призванными формировать ее художественный вкус, представления о системе культурных и духовных координат нации весьма непросто. Впрочем, прежде чем строить какие-то прогнозы на этот счет, мы решили поинтересоваться мнением известных деятелей национального кино. Народный писатель Азербайджана Анар:

- К сожалению, не могу ни с кем поделиться своим оптимизмом в этом вопросе. О каком оптимизме может идти речь, если я длительное время, не переставая наживать себе врагов, писал о пагубном влиянии современной кинопродукции на вкусы зрителей, о чудовищно низком уровне проектов, реализуемых на отечественных телеканалах, о полнейшей деградации нашей культуры в целом. И что в итоге? «А Васька слушает да ест» - вот тот единственный результат, которого я добился своими выступлениями. Да и о каком духовном воспитании можно говорить, если сегодня мало кого волнует хотя бы просветительская функция культурных проектов? Я представил в Министерство культуры два своих сценария художественных фильмов – о жизни и творчестве Джафара Джаббарлы и об известной азербайджанской писательнице-эмигрантке Умм эль-Бану, известной в Европе как Банин. Я уверен, что ни одно из этих имен не знакомо молодому поколению. Фабула картины построена на большой любви русского писателя-эмигранта Ивана Бунина к Банин, и для меня было важно через эту призму высветить тему слияния культур Востока и Запада. К сожалению, министерство культуры не приняло мои сценарии, мотивировав свой отказ отсутствием денег. Я нисколько не сомневаюсь, что с вопросом финансирование проблем не возникло бы, если бы я написал сценарий о судьбе какой-нибудь певички из местного шоу-бизнеса. Трагедия в том, что нынешний беспредел в пространстве отечественной культуры настолько глубоко укоренился в сознании масс, что легко и в короткий срок избавиться от него практически невозможно. Так что в подобной ситуации, поверьте, трудно быть оптимистом. Народный артист, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Расим Балаев:

Отрадно, что сегодня капитально ремонтируется здание киностудии «Азербайджанфильм», закуплена вся необходимая техника, отвечающая уровню мировых стандартов, но это вовсе не так много, как может кому-то показаться. Глубоко ошибаются те, кто полагает, что реально снять картину при минимальном бюджете. Есть, конечно, и малобюджетные фильмы, но они могут только занять отдельную нишу в общей системе кинопроизводства в стране, и не более того. Серьезное кино требует серьезного капиталовложения – это истина, которая в доказательствах не нуждается. И потом, говорить о каком-то прогрессе азербайджанского кино в ближайшей перспективе по меньшей мере наивно прежде всего потому, что зрительский вкус безнадежно искалечен тиражируемым телеканалами низкопробным суррогатом. Азербайджанское кино практически потеряло свою аудиторию, и сегодняшний зритель – это те, кто родился и вырос за последние тридцать лет под влиянием вопиющего примитивизма, который заполонил все пространство отечественной культуры. Кинорежиссер, сценарист Асиф Рустамов

Сегодня в Азербайджане наблюдается, конечно, определенная динамика в кинопроизводстве, но этого очень мало для того, чтобы мы могли строить радужные планы на будущее. Развитие кинематографа требует гораздо больше внимания и большего, разумеется, капиталовложения. У нас этот вопрос, к сожалению, решен только частично, да и сами реформы идут очень медленным темпом. Есть закон о кино, который, кстати, нуждается в определенных доработках, и в настоящее время, насколько мне известно, работа над этим ведется. Да, идет полное обновление материально-технической базы киностудии «Азербайджанфильм», снимаются новые фильмы, все это прекрасно. Но сравните, если согласно европейским стандартам, на производство одного полнометражного художественного фильма выделяется от 3 до 5 миллионов евро, то у нас выделенные всего 6 миллионов манатов предусмотрены на съемки и игровых кинолент, и анимации, и документальных фильмов, и мюзиклов, и на организацию различных мероприятий в сфере кино. Как можно при этом говорить о развитии киноиндустрии? В последние годы много говорят о малобюджетном кино, которое якобы себя вполне оправдывает, пусть так, но его нужно рассматривать только как часть общего процесса развития национального кинематографа, но ни в коем случае не как удобный выход из положения для тех, кто должен решить проблему кризиса нашей киноиндустрии. И, поверьте, все вышеперечисленные проблемы удручают гораздо больше, чем тот примитивизм на телеэкране либо на экране кинотеатров, о котором сегодня много говорят и пишут. Согласен, вся эта пошлость не выдерживает никакой критики, но рассматривать ее нужно в контексте проблем скорее социума, нежели кинематографа. Да и само появление ее отнюдь не случайно, вся эта низкопробная продукция стала утверждаться на экранах именно с того момента, когда зритель был лишен возможности знакомства с новыми работами профессиональных азербайджанских кинематографистов. Видимо, нужно просто этим переболеть, чтобы у общества выработался стойкий иммунитет к безвкусице, к тому, что лежит за гранью понятия о высоком искусстве. А момент этот уже настал, зритель давно страдает от дефицита новых киноработ профессиональных отечественных авторов. Именно поэтому азербайджанский кинематограф нужно развивать, создавать условия для творчества молодым режиссерам, чьи работы не раз были достойно представлены на мировом кинорынке и таким образом способствовать правильному духовному воспитанию зрителя. * * *