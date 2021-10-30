Турчанка Фулья, которая увидела смерть в Карабахе премьера
Накануне, 31 октября, в киноцентре «Низами» состоялась презентация новой документальной киноленты «Fulya», снятой по заказу Министерства культуры Азербайджана Государственной киностудией «Азербайджанфильм» им. Дж. Джаббарлы совместно с турецкой компанией Dada Yapım. Автор сценария и режиссер фильма – Таир Таирович, художник – Дженгизхан Дурмаз, продюсеры – Фариз Ахмедов и Озджан Дада. Картина посвящена трагическим будням 44-днейной Отечественной войны, ставшей последним этапом в тридцатилетнем противостоянии между Азербайджаном и Арменией за территорию Карабаха.
До начала показа заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов ознакомил присутствующих с краткой историей этого международного культурного проекта, отметив, что он был реализован по итогам объявленного Министерством культуры Азербайджана конкурса сценариев короткометражных, художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение").
Фильм назван именем молодой турецкой журналистки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк, которая вместе со своим коллегой, оператором Халилом Гахраманом, пройдя шаг за шагом по горячим следам все ужасы 44-дневной Отечественной войны, воочию убедилась в противоречащих всем нормам общечеловеческой морали чудовищных преступлениях армянских агрессоров.
Тертер, Гянджа, Барда, Агдам, Физули, Шуша… Сложный путь съемочной группы журналистов из братской Турции пролегал через руины этих древних азербайджанских городов под неоднократными бомбежками и обстрелами ракетами «Смерч» с кассетными боеголовками, запрещенными международной конвенцией. Для Фульи, по ее собственному признанию, это было страшным шествием по руинам культурных и духовных ценностей нашего народа, но самым большим потрясением за весь съемочный период стал тот момент, когда она прикоснулась к телу уже мертвого двухгодовалого ребенка, которое удалось извлечь из-под завалов разрушенного дома. «Я сделаю все от меня зависящее, – говорит она на камеру, – чтобы весь мир узнал о том, что армяне устроили геноцид даже против ни в чем не повинных детей».
Фильм «Fulya», созданный азербайджанскими и турецкими кинематографистами, явился лучшей данью светлой памяти шехидов карабахской войны и важным шагом в деле донесения до мировой общественности истинной сути армянского шовинизма.