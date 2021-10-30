Лала Багирова, собкор 01:20

Накануне, 31 октября, в киноцентре «Низами» состоялась презентация новой документальной киноленты «Fulya», снятой по заказу Министерства культуры Азербайджана Государственной киностудией «Азербайджанфильм» им. Дж. Джаббарлы совместно с турецкой компанией Dada Yapım. Автор сценария и режиссер фильма – Таир Таирович, художник – Дженгизхан Дурмаз, продюсеры – Фариз Ахмедов и Озджан Дада. Картина посвящена трагическим будням 44-днейной Отечественной войны, ставшей последним этапом в тридцатилетнем противостоянии между Азербайджаном и Арменией за территорию Карабаха.

До начала показа заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов ознакомил присутствующих с краткой историей этого международного культурного проекта, отметив, что он был реализован по итогам объявленного Министерством культуры Азербайджана конкурса сценариев короткометражных, художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"). Фильм назван именем молодой турецкой журналистки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк, которая вместе со своим коллегой, оператором Халилом Гахраманом, пройдя шаг за шагом по горячим следам все ужасы 44-дневной Отечественной войны, воочию убедилась в противоречащих всем нормам общечеловеческой морали чудовищных преступлениях армянских агрессоров.