Талибы нагрянули на свадьбу и расстреляли людей из-за неподобающей музыки

На востоке Афганистана боевики движения “Талибан” застрелили двоих и ранили не менее десяти человек из-за музыки, которая звучала во время проведения свадьбы, сообщает BBC.

При том, что местный руководитель талибов выдал разрешение на воспроизведение музыки во время свадебной церемонии, боевики ворвались на свадьбу и начали крушить музыкальное оборудование. В ответ на возмущенные возражения гостей талибы открыли огонь.

В группировке заявили, что уже начали расследовать данный инцидент. По словам одного из представителей “Талибана”, двоих организаторов стрельбы уже арестовали.