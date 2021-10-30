Масштабная операция бразильской полиции: убиты 25 членов банды грабителей

В ходе масштабной полицейской операции в бразильском штате Минас-Жейрас были убиты 25 предполагаемых членов банды грабителей банков были, сообщает AFP.

Сообщается, что операция, проведенная совместно с военной полицией, проходила недалеко от города Варжинья.

По словам неназванного источника, полиция провела рейд на две фермы, где члены преступной организации, специализирующиеся на грабеже банков и банкоматов готовили нападения на несколько отделений банков во время местного праздника.

Полиция сообщила, что восемнадцать подозреваемых были убиты на первой ферме и семеро – на второй. Также сообщается, что во время операции было изъято большое количество оружия, в том числе винтовки и гранаты, а также несколько угнанных автомобилей.