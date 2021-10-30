Макрон назвал премьер-министра Австралии "лжецом". Тот в долгу не остался

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи в кулуарах саммита лидеров G20, передает Al Arabiya.

На вопрос австралийского журналиста о том, считает ли Макрон, что Моррисон ему солгал, французский лидер ответил: “Я не считаю. Я знаю”.

«Я испытываю большое уважение к вашей стране, большое уважение и дружбу к вашему народу. Я просто говорю, что когда между нами такие доверительные отношения, вы должны говорить правду, и вести себя соответственно», - добавил Макрон.