Макрон назвал премьер-министра Австралии "лжецом". Тот в долгу не остался
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи в кулуарах саммита лидеров G20, передает Al Arabiya.
На вопрос австралийского журналиста о том, считает ли Макрон, что Моррисон ему солгал, французский лидер ответил: “Я не считаю. Я знаю”.
«Я испытываю большое уважение к вашей стране, большое уважение и дружбу к вашему народу. Я просто говорю, что когда между нами такие доверительные отношения, вы должны говорить правду, и вести себя соответственно», - добавил Макрон.
В свою очередь, Моррисон, который провел несколько коротких бесед с Макроном в ходе саммита “Большой двадцатки” в попытке восстановить отношения, решительно отверг обвинения во лжи и предположил, что президент Франции должен был знать, что Австралия собирается воспользоваться возможностью отказаться от французских подводных лодок, которые были “обычными лодками с дизельным двигателем”.
«Я очень четко объяснил, что вариант с обычной подводной лодкой не отвечает интересам Австралии», - заявил лидер Австралии.
Отметим, что отношения между Францией, Австралией и США ухудшились в середине сентября нынешнего года, когда официальная Канберра приняла решение разорвать контракт на подводные лодки стоимостью 90 миллиардов долларов с Военно-морской группой Франции и вместо этого приобрела атомные подлодки с использованием американских технологий.