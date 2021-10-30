Фарид Исаев 09:22

Четыре крупные рекламные компании в Азербайджане оказались на грани банкротства, а судьба более двухсот сотрудников повисла на волоске. Начиная с сентября городские власти совместно с Государственным рекламным агентством начали демонтировать рекламные мониторы и баннеры, размещенные в центре Баку. Но в духе печальной традиции, по которой «лес рубят – щепки летят», под снос попала не только реклама, уродовавшая облик исторических зданий, но и все виды рекламной продукции, установленные на фронтонах торговых центров. В результате четыре крупные компании понесли колоссальные убытки и оказались на грани финансового краха.

С жалобой на снос рекламных мониторов и щитов в редакцию haqqin.az обратились представители компаний Times Consulting, Air Group, New Line, Poster. По их словам, в центре города были снесены в общей сложности двенадцать рекламных мониторов и нанесен ущерб на сумму шесть миллионов манатов, в которую входит не только стоимость самих мониторов, но и потеря коммерческих контрактов, заключенных на год. «Все мы только приходим в себя после тяжелейшего кризиса в рекламной сфере, вызванного пандемией, – отмечают владельцы рекламных бизнесов. – В тот период активность рекламного рынка, по сути, сошла на нет. Тем не менее, следуя призывам правительства, мы не стали сокращать штат сотрудников и сохранили рабочие места для более чем двухсот человек, каждый из которых зарабатывал в среднем порядка 1.000 манатов в месяц…» Добавим к этому, что только четыре компании, обратившиеся с письмом в редакцию haqqin.az, выплатили в госбюджет налоги и пошлины на сумму в 1,5-2 миллиона манатов, не считая участия в целом ряде социальных проектов, инициированных государством. После того как миновал пик пандемии, большинство рекламных компаний взяли в банках крупные кредиты и закупили современные мониторы и рекламные щиты. Эти траты были напрямую связаны с политикой созданного в 2017 году Государственного рекламного агентства, которое начало наводить порядок в сфере уличной рекламы и ввело жесткие стандарты. В частности, компания, изъявившая желание получить под трансляцию рекламы место в центре города, должна была вначале приобрести современные рекламные мониторы стоимостью в сотни тысяч долларов.

Вопиющая парадоксальность ситуации заключается в том, что в центре города были снесены рекламные мониторы и баннеры именно тех компаний, которые строго соблюдали новые требования Государственного рекламного агентства и имели на руках все необходимые разрешения и лицензии на установку своего оборудования. Владельцы компаний Times Consulting, Air Group, New Line и Poster жалуются также на то, что их мониторы были демонтированы и снесены без соответствующего решения суда. «Если бы были судебные слушания, мы бы предоставили все необходимые документы, на основе которых были установлены мониторы, – возмущаются владельцы рекламных компаний. – Впрочем, и без судебного разбирательства понятно: не имея соответствующих документов, установить в центре Баку какой-либо баннер или монитор невозможно даже теоретически...».