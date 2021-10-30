Айдын Керимов, автор haqqin.az 09:41

Хампиг Сасунян, убивший в 1982 году турецкого консула Кемаля Арыкана и освобожденный весной этого года решением Верховного суда округа Лос-Анджелес, приехал в Армению, где вся армянская элита торжественно встречала грязного убийцу дипломата как национального героя. Там, где приличный человек предпочтет промолчать – Ереван обязательно устроит торжественный вечер. Отсидел человек почти четыре десятка лет за вероломное убийство, теперь вышел по весьма сомнительному вердикту американского суда по УДО – где здесь повод радоваться? Но нет – в Армении и из этого умудрились вылепить праздник, тем самым уравняв террориста Сасуняна чуть ли не с Нельсоном Манделой.

Какое преступление дипломат Кемаль Арыкан совершил перед армянским народом, что его потребовалось убивать? Только за то, что он был турком? Но разве убийство человека по причине того, что он другой национальности, является доблестью? В Нюрнберге, помнится, за такое отправляли на виселицу. Конечно, уверенному в собственной исключительности Еревану горькие уроки истории – не указ. У них особый путь развития, настолько особый, что у остального мира голова кругом идет от тех трюков, которые выкидывают армянские политики и общество. Но в помпезной встрече Сасуняна есть и еще один нюанс – страшный дефицит реальных героев в Армении. Чем гражданину Армении гордиться сегодня? Где выдающиеся ученые, обеспечивающие технологический прорыв страны в XXI век? Где победоносные полководцы? Где политики, разрабатывающие глубокие стратегии развития? Где философы, осмысливающие глобальные вызовы и тренды? Где экономисты-теоретики – авторы экономического чуда, свой Мухаммед Юнус, который обеспечил бы нищее армянское общество микрофинансированием и микрокредитованием? Чего не коснись – сущий цирк, истерики и обиды на все человечество. Которое никак не хочет признавать эксклюзивность армянской цивилизации и ее грандиозное значение для остального мира. И никак не хочет скинуться и подарить Армении пару сотен миллиардов долларов, а лучше – триллион, чтобы страна зажила вольготно и счастливо, ни в чем не нуждаясь и ни в чем себе не отказывая.