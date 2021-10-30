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«Xurcun Chain of Boutiques» - азербайджанский национальный бренд премиум-класса, основанный Вугаром Магеррамовым в 2015 году, представляющий собой стремительно растущую сеть бутиков по продаже не содержащих консервантов органических сухофруктов, орехов, экзотических чаев и сладостей. Создавая свой бренд, главной целью Вугар Магеррамов ставил не только высокое качество, лучший вкус и натуральные продукты, но и достойное представление и ассоциирование с Азербайджаном, азербайджанской многовековой историей и богатой культурой не только на Родине, но и за ее пределами. В итоге у В.Магеррамова все получилось на «отлично» и в данный момент бренд «Xurcun Chain of Boutiques» успешно создал и продолжает создавать определенную культурную ценность с помощью различных эксклюзивных продуктов и специальных дизайнов, объединяя в себе особенные и неповторимые вкусы со всего мира.

Будучи истинным патриотом Азербайджана, любящим свою Родину всем сердцем и душой, Вугар Магеррамов вместе с другом Эльнуром Алиевым создали в социальных сетях в Instagram, Facebook и Twitter страницы Karabakh и Karabakh.ru, разоблачающие наглую армянскую ложь и информирующие мир об армянском терроре. 1 октября исполнился год со дня создания этих страниц, а в самое ближайшее время Азербайджан отметит первую годовщину Победы, одержанной славной азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, в результате чего был положен конец многолетней армянской оккупации и восстановлена территориальная целостность Азербайджана. К этой знаменательной дате бренд «Xurcun Chain of Boutiques» выпустил специальные подарочные боксы, посвященные победе Азербайджана в Отечественной войне, каждый из которых не только отличается изысканным дизайном, но и рассказывает об исторической победе Азербайджана в 44 дневной войне – в дизайне упоминаются все освобождённые от оккупации районы и используется слоган «Karabakh is Azerbaijan».