Национальный бренд премиум-класса «Xurcun Chain of Boutiques» представил новую продукцию и подарочные боксы к Дню Победы фото; видео
«Xurcun Chain of Boutiques» - азербайджанский национальный бренд премиум-класса, основанный Вугаром Магеррамовым в 2015 году, представляющий собой стремительно растущую сеть бутиков по продаже не содержащих консервантов органических сухофруктов, орехов, экзотических чаев и сладостей.
Создавая свой бренд, главной целью Вугар Магеррамов ставил не только высокое качество, лучший вкус и натуральные продукты, но и достойное представление и ассоциирование с Азербайджаном, азербайджанской многовековой историей и богатой культурой не только на Родине, но и за ее пределами. В итоге у В.Магеррамова все получилось на «отлично» и в данный момент бренд «Xurcun Chain of Boutiques» успешно создал и продолжает создавать определенную культурную ценность с помощью различных эксклюзивных продуктов и специальных дизайнов, объединяя в себе особенные и неповторимые вкусы со всего мира.
Будучи истинным патриотом Азербайджана, любящим свою Родину всем сердцем и душой, Вугар Магеррамов вместе с другом Эльнуром Алиевым создали в социальных сетях в Instagram, Facebook и Twitter страницы Karabakh и Karabakh.ru, разоблачающие наглую армянскую ложь и информирующие мир об армянском терроре.
1 октября исполнился год со дня создания этих страниц, а в самое ближайшее время Азербайджан отметит первую годовщину Победы, одержанной славной азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, в результате чего был положен конец многолетней армянской оккупации и восстановлена территориальная целостность Азербайджана.
К этой знаменательной дате бренд «Xurcun Chain of Boutiques» выпустил специальные подарочные боксы, посвященные победе Азербайджана в Отечественной войне, каждый из которых не только отличается изысканным дизайном, но и рассказывает об исторической победе Азербайджана в 44 дневной войне – в дизайне упоминаются все освобождённые от оккупации районы и используется слоган «Karabakh is Azerbaijan».
Особо подчеркнем, что ко Дню Победы «Xurcun Chain of Boutiques» также выпустил и новую продукцию – травяные чаи, дизайн упаковок которых тоже посвящен Победе Азербайджана. Подарочные боксы и новая продукция уже доступна в продаже в сети бутиков «Xurcun Chain of Boutiques» и может стать идеальным подарком к предстоящему празднику, который будет отмечать весь Азербайджан – первой годовщине победы в Отечественной войне.
Отметим, что вся продукция в «Xurcun Chain of Boutiques» является органической и натуральной, а соответственно - полезной для организма, так как обеспечивает его нужными витаминами, поднимает иммунитет и повышает устойчивость к вредным воздействиям внешней среды.
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Online-магазин - https://xurcun.shop/
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