Масуд-младший находится в Таджикистане

Лидер афганского Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд в настоящий момент находится на территории Таджикистана. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель ополченцев, бывший заместитель губернатора северной провинции Панджшер Кабир Васик.

"Ахмад Масуд сейчас находится в Таджикистане, но иногда посещает Афганистан, где проводит встречи с отрядами сопротивления в различных регионах страны", - рассказал представитель ополченцев.

По его словам, Масуд в настоящий момент пытается заручиться поддержкой различных государств в противостоянии боевикам "Талибана": "Масуд стремится убедить страны региона и международное сообщество в целом в необходимости борьбы с талибами. Он совершает поездки по разным странам с тем, чтобы привлечь внимание и получить поддержку", - указал Васик.