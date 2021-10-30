Мужчина, устроивший резню и пожар на главном железнодорожном вокзале Токио, жаждал смерти. Новые подробности об инциденте, произошедшем 31 октября, сообщает Kyodo.

24-летний подозреваемый Киот Хаттори сообщил в ходе допроса, что собирался убить людей, чтобы получить смертный приговор. Для достижения цели он намеревался лишить жизни двух и более человек.

По словам следователей, завершив бойню в вагоне, Хаттори в маскарадном костюме спокойно и без сопротивления сдался правоохранительным органам.

Очевидцы сообщили, что подозреваемый одной рукой размахивал кухонным ножом, держа во второй руке пластиковую бутылку с зажигательной жидкостью.

Парень сначала ударил в грудь ножом 70-летнего мужчину, который позже был госпитализирован в критическом состоянии. Также ранения получили еще 16 человек – от подросткового возраста до 60 лет. Некоторые пассажиры надышались угарным газом после поджога вагона.

Нападение вызвало панику среди людей. Пассажиры в ужасе выбегали из вагона, когда тот прибыл на перрон. Некоторые пытались выбраться через окна.