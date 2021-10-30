Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу мил берег турецкий
Один из богатейших людей в мире, основатель Microsoft Билл Гейтс уже несколько дней как путешествует по курортам турецкого Бодрума. Предположительно, бизнесмен наряду с отдыхом планирует свои будущие инвестиционные проекты.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, вернувшись в Бодрум после прогулок по Гёкова, Мармарису и Фетхие, миллиардер пообедал на вилле одного из крупных турецких бизнесменов.
Сообщается, что Гейтс прибыл в Турцию на 106-метровой яхте “Луна”, еженедельная аренда которой обходится в $1,8 млн. Сопровождающий миллиардера персонал и охрана прибыли на другой яхте под названием Wayfinder.
О том, с каким именно из турецких бизнесменов встречался Гейтс, не сообщается, однако отмечается, что американский бизнесмен, состояние которого оценивается в 136 миллиардов долларов, являющийся одним из богатейших людей на планете, планирует остаться в Бодруме и на других прибрежных турецких курортах еще на неделю.
Согласно данным турецких СМИ, глава Microsoft планирует приобрести в Турции порядка 3 миллионов квадратных метров земельного участка для инвестиций и ведет переговоры со многими местными бизнесменами.
Вслед за Гейтсом к берегам Турции причалила яхта и другого богатейшего в мире бизнесмена, основателя Amazon Джеффа Безоса. Роскошная яхта Безоса Fling Fox длиной 136 метров пришвартовалась в районе залива Гёкова, куда трудно добраться с суши.
Был ли на яхте сам Безос, не уточняется. При этом на одной из вертолетных площадок, которые предусмотрены на яхте, был замечен вертолет бизнесмена.
Напомним, состояние Джеффа Безоса оценивается почти в 196 миллиардов долларов.