Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу мил берег турецкий

Один из богатейших людей в мире, основатель Microsoft Билл Гейтс уже несколько дней как путешествует по курортам турецкого Бодрума. Предположительно, бизнесмен наряду с отдыхом планирует свои будущие инвестиционные проекты.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, вернувшись в Бодрум после прогулок по Гёкова, Мармарису и Фетхие, миллиардер пообедал на вилле одного из крупных турецких бизнесменов.

Сообщается, что Гейтс прибыл в Турцию на 106-метровой яхте “Луна”, еженедельная аренда которой обходится в $1,8 млн. Сопровождающий миллиардера персонал и охрана прибыли на другой яхте под названием Wayfinder.