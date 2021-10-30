10:45

Официальный партнер Lindsay в Азербайджане, компания 4S, которая предлагает один из самых современных и практичных методов пивотных систем кругового орошения в мире, полна решимости предоставить решения для сельскохозяйственного сектора страны. Но что получают местные сельхозпроизводители от использования продукции американской компании Lindsay?

Директор компании 4S Эльхан Алекперов отметил: "Во-первых, философией деятельности Lindsay является максимальное повышение производительности. Благодаря предлагаемым современным технологиям для каждого фермера предусмотрен индивидуальный и комплексный подход. Во-вторых, Lindsay имеет все виды оросительных систем. Они включают в себя шланги с вращающимся контактом, круговые, фронтальные пивотные системы, которые приводят к получению урожая самого высокого качества с адаптацией к любому участку земли. Кроме того, применяя оросительные pivot системы Lindsay производители продукции будут использовать на 35-40 % меньше воды и т.д. Здесь следует отметить, что в мире орошается только 18% земель, используемых в сельском хозяйстве, но эти земли дают 50 % от общего объема производства на планете".

Расчеты показывают, что применение пивотных систем позволяет увеличить урожайность кукурузы на 90%, картофеля - на 65%, сои - на 35%, пшеницы-на 115%. В последние годы в сфере сельского хозяйства Азербайджана проводится последовательная и системная работа, связанная с ирригацией и мелиорацией. Директор компании 4S Эльхан Алекперов также подчеркнул, что компания 4S оказывает сервисные и консультационные услуги фермерам в режиме 7/24 для поддержки работы, осуществляемой со стороны государства. В то же время организовываются тренинги, рассказывающие о правильном использовании систем и практической значимости современных оросительных систем.

Применение систем Lindsay позволяет избежать засоления почв, обеспечить растениям оптимальную влажность в течение вегетационного периода, в результате чего урожайность увеличивается в несколько раз. Системы полностью автоматические и имеют возможность дистанционного управления, что позволяет контролировать время и напор полива, не приходя на участок.