«Рабовладелец» Таптыг Аббасалиев и его жена вышли на свободу и отсудили у Минфина 250 тысяч

Осенью 2018 года жительница Мариинска (Кемеровская область России) Валентина Автомеева и её сожитель 39-летний уроженец Азербайджана Таптыг Аббасалиев приговором суда были признаны виновными в использовании рабского труда в отношении двух лиц, с применением насилия и с угрозой его применения. В 2018 году за это преступление приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, а женщине – 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием обоих в колонии общего режима, передает sibdepo.ru.

Тогда же подсудимые были оправданы по нескольким вменённым им органами предварительного расследования составам преступлений, предусматривающим уголовную ответственность за похищение человека, а Таптыг Аббасалиев, кроме того, был оправдан по части первой статьи 282 УК (унижение достоинства человека по признакам национальности, совершённых публично).

Судом за оправданными в этой части было признано право на реабилитацию.

Через два с половиной года после освобождения из мест лишения свободы, собрав необходимые доказательства, бывшие подсудимые решили воспользоваться своим правом, обратившись в апреле 2021 года с иском к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании 500 тысяч рублей (около 12 тысяч манатов – ред.) в качестве компенсации морального вреда, причинённого в результате незаконного уголовного преследования.

Рассмотрев гражданское дело, Мариинский городской суд Кемеровской области посчитал исковые требования обоснованными, но подлежащими удовлетворению частично – в размере 250 тысяч рублей (около 6 тысяч манатов – ред.).