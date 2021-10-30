ЕС отказывается объявить вне закона политическое крыло «Хезболлы»

У Европейского Союза нет серьезного плана по борьбе с растущим антисемитизмом на континенте. Так, официальный представитель ЕС сказал, что Союз не планирует объявлять вне закона политическое крыл «Хезболлы», сообщает The Jerusalem Post.

Катарина фон Шнурбейн, координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом и содействию еврейской жизни, задала вопрос по поводу «Хезболлы» своему начальству в ЕС.

Питер Стано, официальный представитель ЕС по внешней политике, заявил, что военное крыло «Хезболлы» уже включено в список террористических организаций в ЕС. Любые изменения в этом списке государства-члены Евросоюза должны принимать единогласно.

Напомним, что после того как в 2012 году боевики «Хезболлы» взорвали израильский автобус в Болгарии, убив пятерых израильтян и их болгарского водителя автобуса - мусульманина, в ЕС объявили военное крыло этой организации террористическим.