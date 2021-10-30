COVID добрался до Белого дома

Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что Псаки с президентом США Джо Байденом и представителями администрации не контактировала.

Как рассказала сама Псаки, начиная с 27 октября она находится на карантине в связи с положительным COVID тестом у одного из членов ее семьи.

Отмечается, что благодаря вакцине пресс-секретарь Белого дома не испытывает острых симптомов и работает из дома.