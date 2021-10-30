Панджшер готовится к атаке на талибов
Фронт национального сопротивления (ФНС), противостоящий движению "Талибан", готовится к возобновлению боевых действий с талибами. Об этом сообщил представитель ополченцев, бывший заместитель губернатора северной провинции Панджшер Кабир Васик, передает ТАСС.
По его словам, боевики движения "Талибан" действительно контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции, однако в высокогорных местностях и в других отдельных районах Панджшерского ущелья формируются подразделения из бойцов сопротивления, которые в ближайшее время возобновят бои против отрядов талибов.