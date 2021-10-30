В Ереване вновь раздались выстрелы

Сегодня, 1 ноября, в Ереване произошло убийство с применением огнестрельного оружия. В 2 часа ночи в управление полиции Еревана поступил звонок из медучреждения, что к ним доставили мужчину с огнестрельным ранением, который в дальнейшем скончался, сообщает Shamshyan.com.

Убитым оказался 41-летний Хачатур Саакян, житель Еревана.

Выяснилось, что в тот же день около 01:30 в ходе конфликта неустановленное лицо выстрелило в Саакяна из огнестрельного оружия.