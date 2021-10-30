В Ереване вновь раздались выстрелы
Сегодня, 1 ноября, в Ереване произошло убийство с применением огнестрельного оружия. В 2 часа ночи в управление полиции Еревана поступил звонок из медучреждения, что к ним доставили мужчину с огнестрельным ранением, который в дальнейшем скончался, сообщает Shamshyan.com.
Убитым оказался 41-летний Хачатур Саакян, житель Еревана.
Выяснилось, что в тот же день около 01:30 в ходе конфликта неустановленное лицо выстрелило в Саакяна из огнестрельного оружия.
По факту возбуждено уголовное дело. Полиция и следственный отдел проводят необходимые оперативно-разыскные совместные действия для выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения и задержания подозреваемого.
Напомним, 17 октября в Ереване также стреляли. Около 01:30 в отдел уголовного розыска ГУВД Еревана поступила оперативная информация о том, что в городе слышны выстрелы. Армянские правоохранители, обследовав город, обнаружили автомобиль Mercedes, на котором имелись следы выстрелов. Следы выстрелов также были обнаружены на входной двери игрового зала и внутри помещения. Было установлено, что стрелял 43-летний Сурен Григорян, житель Еревана. В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник задержан.