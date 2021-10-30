Военный прокурор Азербайджана заявил, что военных массово пытали

По словам Велиева, в ходе проведенного Военной прокуратурой следствия было установлено, что в период до проведения расследования Военной прокуратурой - в течение нескольких дней - в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене, было совершено физическое насилие: «В результате один человек погиб до того, как нами было возбуждено уголовное дело. Лично я, а также первый заместитель военного прокурора республики, куратор по следствию Шафахат Имранов, первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, начальник управления и другие отправились в данную воинскую часть. Было установлено, что действительно в массовом порядке против военнослужащих применялись пытки в незаконной форме. Поэтому сразу возбудили уголовное дело. По моему требованию из медицинской службы Минобороны прибыла большая бригада врачей, которые обследовали находящихся там людей», передает слова прокурора АПА.

Военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев сегодня впервые за долгое время рассказал о «Тертерском деле». Под «Тертерским делом» подразумевается подвержение пыткам сотен военнослужащих азербайджанской армии в мае-июне 2017 года по подозрению в измене Родине, в результате чего погибли не менее 11 военнослужащих.

Велиев отметил, что часть людей была госпитализирована в Центральную больницу. «В отношении них применялось насилие, большинство из них были спасены. Возбуждено уголовное дело по факту применения пыток. По этому делу 16 человек были привлечены к уголовной ответственности, а затем к судебной ответственности и приговорены к различным длительным срокам лишения свободы. Указанные лица подали жалобы на приговоры, но ни апелляционный суд, ни Верховный суд не приняли эти жалобы. Суды посчитали, что следственные органы обоснованно и законно предъявили им выдвинутые обвинения, поэтому приговоры остались в силе».

X.Велиев также прокомментировал обсуждения в социальных сетях и на каналах YouTube, связанные с этим делом. В основном эти обсуждения организует проживающий в Лондоне адвокат Гурбан Мамедов, которого Велиев назвал армянским прихвостнем.

«Гурбан Мамедов и такие, как он, сегодня все еще являются инструментом в руках армян... Гурбан Мамедов сам является юристом, прекрасно знает, что в каждой стране, в том числе в Азербайджанской Республике, имеющей современное законодательство, все решается законом. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, виновные лица привлечены к судебной ответственности. Эти дела изучены по всем судебным этапам, существующим в Азербайджане. Было установлено, что приговоры, вынесенные как в отношении лиц, обвиняемых в государственной измене, так и лиц, незаконно применявших пытки в отношении этих и других лиц, являются законными. Только по делу о пытках выявлено 102-103 человека. Против них были применены меры физического насилия в различных формах. Такие меры были приняты в отношении не только обвиняемых, но и других. В ходе следствия мы привлекли к ответственности некоторых лиц, но потом установили, что эти люди не виноваты. Поэтому их уголовные дела были прекращены», - сказал Х.Велиев.