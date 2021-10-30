Сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выявлен факт незаконного строительства многоквартирного дома в Астаре.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, специалисты Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве выявили факт строительства физическим лицом Ализаде Самиром Сахиб оглу без соответствующих документов многоквартирного жилого дома на улице Низами в городе Астара.

В результате принятых мер незаконные строительные работы были приостановлены, объект взят под контроль.