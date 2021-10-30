New York Times: США и Россия ведут тайные переговоры

Несмотря на казалось бы полное отчуждение между Россией и США, стороны продолжают искать точки соприкосновения и провели уже целую серию тайных встреч на разных уровнях, заявляет New York Times.

Газета пишет, что администрация президента США Байдена, по-видимому, решила избрать более трезвый подход к взаимоотношениям с Кремлем. С тех пор как Байден и Путин лично встречались в Женеве в июне этого года, представители американской администрации трижды летали в Москву, еще ряд встреч был проведен на нейтральной территории - в Финляндии и Швейцарии. В частности, по информации NYT, сторонами активно обсуждаются вопросы по контролю за вооружениями и в сфере кибербезопасности.

Издание приводит пример, что несколько недель назад американская сторона передала России имена российских хакеров, замешанных в кибератаках на объекты в США. Их личности были установлены американской разведкой, и теперь Вашингтон ждет, как Владимир Путин пройдет этот тест. Ведь он сам говорил на встрече с Байденом, что будет всячески способствовать борьбе с кибервымогателями.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, им предельно ясны взгляды и намерения Путина, но все же в Вашингтоне считают, что попытки диалога необходимы хотя бы для того, чтобы напряженность в отношениях между странами не вышла из-под контроля.