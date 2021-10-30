«Лямбда» и «мю» уже в России

В России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «лямбда» и три случая - вариантом «мю», сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает Интерфакс.

При этом, как отмечается, доминирующим в России, как и в мире, остается штамм коронавируса «дельта».

Штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» впервые были обнаружены в Южной Америке.

«Лямбда» с 14 июня 2021 года рассматривалась Всемирной организацией здравоохранения в качестве «варианта, вызывающего интерес». К концу июня сообщалось, что штамм был выявлен в Южной Америке и Великобритании.

«Мю» же был обнаружен в Колумбии в январе 2021 года, в августе ВОЗ внесла и его в список вариантов, представляющих интерес. К тому моменту в мире было выявлено 3700 случаев заражения этим вариантом, в том числе более 1400 случаев в США и отдельные случаи в Европе.