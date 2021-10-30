Эрдоган не поехал на климатический саммит в Глазго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита G20 в Риме вернулся в Стамбул, сообщает Anadolu.

Отмечается, что турецкий лидер не будет принимать участие в климатическом саммите в Глазго.

Согласно данным агентства, Эрдоган отменил участие в форуме из-за невозможности согласовать ряд протокольных вопросов своего пребывания в Шотландии с принимающей стороной. На данный момент в актуальном списке выступающих на климатическом форуме турецкий лидер не упомянут.

Изначально планировалось, что в Глазго состоится встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Однако, как отмечается, эти переговоры уже прошли в Риме.