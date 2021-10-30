Лондон поставил ультиматум Парижу

Великобритания дала Франции 48 часов на отказ от требований относительно квот на рыболовство, назвав их нечестными, и пригрозила в противном случае запуском механизма разрешения споров с ЕС. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

По ее словам, французы повели себя нечестно, это не соответствует условиям торговой сделки.

“Если кто-то из сторон торгового соглашения ведет себя нечестно, вы имеете право принять меры против него и требовать применения компенсационных мер. Именно это мы сделаем, если французы не отступятся. Этот вопрос должен быть разрешен в течение ближайших 48 часов", - отметила она.

Напомним, в конце сентября британские власти предоставили лицензию на отлов рыбы в прибрежных водах Великобритании только 12 французским рыболовецким судам, в то время как заявки на их получение подали 47 судов. Власти Франции обвинили Лондон в «политических играх». Это стало новым обострением так называемого рыболовного конфликта между Францией и Великобританией, который возник после изменения соглашений в этой сфере из-за Brexit.

Напряженность между странами усилилась перед G20 из-за угроз Лондона ввести «строгий контроль» над европейскими кораблями в своих водах. Франция в ответ пообещала со 2 ноября ввести санкции против Великобритании.