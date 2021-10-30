Спецоперация МВД, задержан человек, хранивший оружие видео
Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана задержано лицо, хранившее в своем доме оружие и большое количество боеприпасов.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий был задержан житель села Шахсевен Бейлаганского района Замиг Ахмедли. В ходе проведенного обыска в доме задержанного сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты 1 автомат Калашникова, 3 магазина к нему, 1 штык-нож, 2 радиостанции и 76 патронов различного калибра.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК.