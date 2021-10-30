Пираты напали на иранский нефтяной танкер
В понедельник, 1 ноября, иранское государственное телевидение заявило о нападении на нефтяной танкер в Аденском заливе.
Сообщается, что инцидент произошел недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Несколько катеров с вооруженными людьми попытались атаковать танкер. Сопровождающие иранские вооруженные отряды произвели несколько выстрелов, после чего пираты покинули эту территорию.
Отметим, что это вторая попытка нападения пиратов на иранский танкер в Аденском заливе за последний месяц.