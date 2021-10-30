Разработан новый метод вакцинации против COVID-19

Ученые из австралийского Университета Квинсленда успешно разработали метод проведения вакцинации против COVID-19 с помощью пластырей, передает SciTechDaily.

Изобретение использует пластырь с микрочипами высокой плотности (HD-MAP), который после нанесения на кожу запускает тысячи микроскопических реакций. По словам ведущего исследователя проекта Дэвида Мюллера, испытания COVID-пластыря на мышах продемонстрировали более быструю иммунную реакцию. Ученые заявляют, что им удалось нейтрализовать многочисленные штаммы вируса, в том числе "альфа" и "бета".

Вакцина удобна в хранении и не требует соблюдения холодовой цепи, как другие препараты. Утверждается, что открытие может стать большой поддержкой для развивающихся стран.