Посол назвал позицию Бишкека: Принять участие в восстановлении Карабаха
Кыргызстан и кыргызские строительные компании заинтересованы в участии в восстановлении разрушенной инфраструктуры освобожденных районов Азербайджана. Об этом в беседе с «Анадолу» заявил новоназначенный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.
Осмоналиев – первый за долгое время назначенный в Азербайджан кыргызский посол, после того как в июне 2017 года был отозван Айджигит Буранов. С тех пор временным поверенным в делах Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике был Бакыт Юсупов. На днях Осмоналиев вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.
«Это официальная позиция Бишкека: мы хотели бы включиться в процесс восстановления разрушенной инфраструктуры в Карабахе. Во-первых, есть желание наверстать упущенное [за период отсутствия посла Кыргызстана в Азербайджане] по всем направлениям», - отметил дипломат.
Во-вторых, продолжил он, Бишкек заинтересован в рамках развития экономической дипломатии и реализации взаимовыгодных проектов обеспечить свою экономическую безопасность, в том числе через кооперацию с тюркскими государствами.
«Аналогичное понимание ситуации и желание имеется в первую очередь у глав двух государств [Азербайджана и Кыргызстана]. И я очень надеюсь, что визит президента Садыра Жапарова в Азербайджан, планируемый в самое ближайшее время, и ответный визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан будут этому способствовать», - подчеркнул Осмоналиев.
По его словам, в частности, участие Кыргызстана в восстановлении Карабаха может быть обеспечено за счет трудовых мигрантов, которые ранее работали на стройках в России и участвовали в строительстве ряда важных объектов. Эти трудовые ресурсы можно вовлечь в инфраструктурные проекты на освобожденных азербайджанских территориях, уверен дипломат.