Посол назвал позицию Бишкека: Принять участие в восстановлении Карабаха

Кыргызстан и кыргызские строительные компании заинтересованы в участии в восстановлении разрушенной инфраструктуры освобожденных районов Азербайджана. Об этом в беседе с «Анадолу» заявил новоназначенный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

Осмоналиев – первый за долгое время назначенный в Азербайджан кыргызский посол, после того как в июне 2017 года был отозван Айджигит Буранов. С тех пор временным поверенным в делах Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике был Бакыт Юсупов. На днях Осмоналиев вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

«Это официальная позиция Бишкека: мы хотели бы включиться в процесс восстановления разрушенной инфраструктуры в Карабахе. Во-первых, есть желание наверстать упущенное [за период отсутствия посла Кыргызстана в Азербайджане] по всем направлениям», - отметил дипломат.