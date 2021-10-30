Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра
Во вторник, 2 ноября, в Баку и на Апшероне синоптики прогнозируют переменную облачность, временами будет пасмурно. Утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. В течение дня прогнозируется юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологиии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем - 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление опустится до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
На Апшероне ожидается слабое и умеренное колебание метеофакторов, что будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.
В регионах осадков в основном также не ожидается, однако днем в некоторых горных районах, возможно, будет дождливо. Местами опустится туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, днем - 16-21 градус выше нуля, в горах ночью от нуля до 4 мороза, днем - 0-5 градусов выше нуля.