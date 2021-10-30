Армения – единственная в мире страна, где большая часть населения пользуется устаревшей Windows XP

Казалось, эпоха Windows XP уже прошла. По данным StatCounter, сейчас на долю этой операционной системы приходится всего 0,69% мирового рынка. Однако есть страна, где люди не хотят уходить с Windows XP.

Согласно расчётам Microsoft, 1,3 млрд компьютеров во всём мире уже работают с Windows 10 и, таким образом, составляют 78% рынка. Рыночная доля Windows XP, указанная StatCounter, соответствует примерно 12 млн систем.

А вот в Армении доля Windows XP по-прежнему огромна. Как утверждают специалисты StatCounter, старая операционная система до сих пор используется там на 53,5% всех активно используемых ПК, передает ferra.ru. Это единственная такая страна, где давно устаревшей Windows XP пользуется большая часть населения.

Год назад Windows 10 была почти на одном уровне с Windows XP в Армении, но чуть позже доля XP значительно выросла и превысила отметку в 60%. В апреле 2021 года она снова снизилась, но и сейчас остаётся высокой.