Лавров обвинил Украину и упомянул «загадочную историю» с «Байрактаром»

Лавров также подчеркнул «загадочную историю» с БПЛА «Байрактар» в Донбассе.

Говоря о нормандском формате, он заявил, что «обострение налицо». «Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату: да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», - сказал он.

«Россия наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

«Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось», - сказал глава российского ведомства.

Он также обвинил Украину в прямом нарушении минских договоренностей.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое или сказать, что они выполняют минские договоренности и предложить собраться в нормандском формате», - заявил глава МИД РФ.

В заключение интервью Лавров отметил, что «встреча ради встречи нам не нужна».