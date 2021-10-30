В Украине запустят полный цикл производства Bayraktar
Украина и Турция ведут переговоры по созданию на украинской территории мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радио Свобода".
"Ведутся работы по выделению земельного участка, чтобы начать предметные работы по сооружению центра хранения и ремонта беспилотников. И также параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску "Байракторов" в Украине. Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран", - сказал дипломат.
При этом он не назвал предполагаемых сроков реализации проекта, сказав, что "работы идут довольно быстрыми темпами, и это точно не годы, а месяцы". По словам посла, эти беспилотники заинтересовали уже многие страны. "Производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересах турецкой стороны - чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - пояснил он.