В Украине запустят полный цикл производства Bayraktar

Украина и Турция ведут переговоры по созданию на украинской территории мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радио Свобода".

"Ведутся работы по выделению земельного участка, чтобы начать предметные работы по сооружению центра хранения и ремонта беспилотников. И также параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску "Байракторов" в Украине. Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран", - сказал дипломат.