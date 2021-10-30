Судья Афган Гаджиев снова о деле экс-главы «Азерхалча»

Как сообщалось ранее, суд изменил меру пресечения бывшему руководителю ОАО «Азерхалча» Видади Мурадову, обвиняемому в присвоении 22 миллионов манатов, и освободил его из-под стражи.

В ответ на запрос haqqin.az в связи с этим, судья-спикер Бакинского суда по тяжким преступлениям, где рассматривается дело Мурадова, Афган Гаджиев заявил, что, учитывая, что у обвиняемого за должностные преступления по следующим статьям УК Азербайджана: ст. 79.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) Видади Мурадова онкологическое заболевание и он нуждается в лечении, мера пресечения в виде ареста была изменена на меру пресечения «нахождение под контролем полиции».

Изменение меры пресечения не освобождает Видади Мурадова от ответственности и никак не влияет на характер дела. Уголовное дело Мурадова будет рассматриваться судом в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства, подчеркнул судья.