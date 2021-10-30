Эрдоган: Союзнику Турции не пристало оказывать помощь террористам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил в Риме с главой Белого дома Джо Байденом тему закупки самолетов F-16, передает Анадолу.

«Негативной реакции с американской стороны не было. Надеемся на результативность диалога», - заявил президент Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера в поездке на саммит «Большой двадцатки» в Риме.

Эрдоган сообщил, что по итогам встречи с Байденом принято решение об активизации экономических связей и сотрудничества по Афганистану, Сирии, Ливии и Восточному Средиземноморью.

По словам главы государства, на встречах с Джо Байденом и [президентом Франции] Эммануэлем Макроном он выразил серьезную обеспокоенность строительством военной базы в греческом Дедеагаче.

Турецкий лидер выразил также недовольство отношением Вашингтона к происходящему в Сирии. «Турция своевременно предпринимает все необходимые шаги [в рамках антитеррористических операций за пределами страны]. Мы не намерены отступать. Вместе с тем союзнику и партнеру Турции по НАТО [США] не пристало оказывать поддержку террористическим организациям», - сказал Эрдоган.