«В результате вскрытия неизвестных могил, в которых похоронены погибшие в первой Карабахской войне, установлены личности более 150 человек», - сообщил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, были установлены личности погибших в Башлыбельской трагедии.

Генпрокурор отметил, что личности жертв трагедии были установлены по результатам исследований государственных структур.

«Наши учреждения проводят работу по поиску тел погибших. В этом направлении мы сотрудничаем с организациями различных стран, российская прокуратура ведет переговоры с Арменией. Нужно продолжать работу и в этом направлении», - подчеркнул К.Алиев.