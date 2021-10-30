Пашинян получил выговор от Сороса за Ханумяна

Ранее haqqin.az сообщал о том, что в последнее время наблюдается явное недовольство западных стран и ряда международных организаций поведением нынешних армянских властей.

В частности, мы писали о том, что Запад и Фонд Сороса не совсем довольны проводимой Пашиняном политикой и тем, что армянский премьер все чаще прибегает к политическим преследованиям своих оппонентов. Теперь же наше внимание привлекла информация о том, что в высших кругах сепаратистов Карабаха уже без особого стеснения называют вещи своими именами и заявляют о том, что Пашинян не хочет портить и без того натянутые отношения с Западом и людьми Сороса.

На этот раз Пашиняну, судя по всему, сделали строгий выговор из-за нападок в адрес Айка Ханумяна, так называемого министра территориального управления и инфраструктур «НКР», который недавно оказался в центре коррупционного скандала.

Согласно данным армянских СМИ, Ханумян подозревается в хищении из государственного бюджета Армении денежных средств в крупных размерах.

В частности, он и его окружение под видом размещения бежавших из Карабаха оккупантов в разных гостиницах Армении на самом деле присваивали выделенные на эти процедуры средства, а соотечественников размещали куда придется. Делу дали производство, советника Ханумяна глава карабахских сепаратистов Арутюнян отстранил от должности и готов был отправить за решетку, но не тут-то было. На днях сам Никол Пашинян в телефонном разговоре с Араиком Арутюняном потребовал, чтобы Ханумяна и его подельников оставили в покое. Мол, лишили советника должности и на этом хватит.

Согласно данным газеты «Грапарак», Никол Воваевич открыто признался Арутюняну в том, что не хочет осложнять и без того непростые в последнее время отношения с Западом и людьми Сороса.