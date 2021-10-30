Генпрокурор разъяснил, почему Ровшана Акперова не лишили звания Национального героя
Генеральный прокурор Кямран Алиев разъяснил, почему генерала Ровшана Акперова, ранее за убийство приговоренного решением Суда по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы, не лишили звания Национального героя.
По словам Кямрана Алиева, вынесение такого решения по закону необязательно: «В случаях, когда это необходимо по закону, прокурор может ходатайствовать об этом перед судом. Но в данном деле со стороны осуществляющей уголовное преследование прокуратуры и суда такое обращение сделано не было. Поэтому решение в связи с этим принято не было».