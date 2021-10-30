Генпрокурор заявил об аресте имишлинского педофила

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев заявил об аресте подозреваемого по делу об изнасиловании 11-летней девочки в Имишли. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

По словам генпрокурора, уголовное дело было возбуждено сразу после поступления предварительной информации.

“За короткий срок подозреваемый был идентифицирован и задержан. Вопрос о его привлечении к ответственности будет решаться на основании имеющихся доказательств. Это очень серьезное дело, поэтому Генпрокуратура держит его на контроле”, - сказал Камран Алиев.

Он также попросил представителей СМИ придерживаться определенных этических правил ввиду чувствительности ситуации.

Напомним, несколько дней назад 11-летняя А.Н. (имя условное) рожала на 30-31-м месяце беременности в Центральной больнице города Имишли.

По данному факту было возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследование продолжается.