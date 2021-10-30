В публикации подробности сделки не приводятся, но сообщается, что ракеты уже поступили на вооружение ВВС Азербайджана для применения истребителями МиГ-29. Количество поставленных ракет также не раскрывается. Отмечается, что ракеты I-Derby ER являются глубокой модернизацией ракет семейства Derby производства израильской оборонной компании Rafael.

Истребители МиГ-29 ВВС Азербайджана получили на вооружение израильские ракеты "воздух-воздух". Как сообщает haqqin.az со ссылкой на «Военное обозрение», Азербайджан закупил израильские авиационные ракеты I-Derby ER.

Ракета I-Derby ER является ракетой средней дальности, способной поражать цели на расстоянии до 100 км. Масса ракеты - 118 кг, из них 23 приходится на боевую часть. Система наведения комбинированная и включает в себя командно-инерциальную систему на среднем участке и радиолокационную головку самонаведения на конечном. Взрыватель неконтактный лазерный.

Носителями ракеты указаны самолеты F-16C/D, F-5, Mirage, JAS-39 Gripen, а также советские МиГ-21 и МиГ-29 с оговоркой "по желанию заказчика". На вооружении ВВС Азербайджана находится до 10 истребителей МиГ-29, закупленных в Беларуси и Украине. Теперь азербайджанские истребители МиГ-29 будут поражать самолёты противника израильскими ракетами.

Кстати, в 2019 году ВВС Индии намеревались отказаться от российской ракеты "воздух-воздух" Р-77 (РВВ-АЕ) в пользу израильской I-Derby ER. Закупки планировались на 2021-2022 год. Пока официальной информации об этом не поступало.